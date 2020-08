BTS, "Map Of The Soul One": ad ottobre due concerti dal vivo e in streaming

La BigHit Entertainment, casa discografica dei BTS, ha annunciato questa mattina due nuovi concerti del gruppo k-pop. E la novità è che saranno disponibili "sia online che offline". Non solo quindi in streaming, ma con una quota (si presume limitata) di posti per assistere allo spettacolo in presenza e dal vivo.

Pochi gli altri dettagli, svelati nel "Corporate Briefing with the Community" di poche ore fa: si svolgerà il 10 e 11 ottobre, e si intitolerà "Map of the soul on:e", con la "o" rappresentata graficamente come il simbolo dell'accensione. Come si deduce dal poster, un'immagine dei 7 ragazzi di spalle, vestiti di nero e rosso, in un ambiente desertico.

La band pubblicherà il nuovo singolo "Dynamite" il prossimo 21 agosto, mentre dal 10 al 13 settembre 2020 arriverà nei cinema italiani “Break the Silence: The Movie”, diretto Park Jun-soo.

Nel 2019 i concerti dei BTS hanno incassato 196 milioni di dollari per 42 concerti, record assoluto dell'anno, mentre la Big Hit sta per quotarsi sul mercato coreano, avendo depositato i documenti per l'IPO. Ora ha sei mesi di tempo per depositare i documenti mancanti. Come raccontavamo pochi giorni fa, con gli 85,4 milioni di dollari nel 2019 e aprendosi agli investimenti internazionali, Big Hit potrebbe fare seriamente cocorrenza alle major tradizionali.