Vasco Rossi: "Non ho rimpianti"

Vasco Rossi è in fase riflessiva, in questi giorni. Il rocker di Zocca posta quotidianamente, oltre al rilancio di video dal suo passato, anedotti e riflessioni. Solo pochi giorni fa aveva raccontato di pensare che le sue prime canzoni facevano schifo (“Poi sono migliorato un po', credo”).

Ora, con la saggezza dell'età, spiega come è cambiata la sua percezione del percorso: "Sono sempre stato consapevole di quel che facevo, disciplinato".

Quando sei giovane vedi una sola possibilità e quella diventa la strada maestra. Invece dopo capisci che le possibilità sono molteplici e bisogna fare delle scelte... Io comunque non ho rimpianti, sono sempre stato consapevole di quel che facevo. Potrei anche aggiungere che sono sempre stato molto disciplinato, nel senso che ero perfettamente in orario per raggiungere i miei obiettivi. Dormivo quando dovevo dormire ed ero sveglio quando dovevo esserlo: non ho mai mancato l'appuntamento con un treno per le cose importanti.

In attesa di tornare sul palco nel 2021, per i 40 anni di “Colpa d’Alfredo” l'album verrà ripubblicato in versione cofanetto: il 27 novembre. Uscito originariamente nell’aprile del 1980, la nuovca versione conterrà il CD, l’LP da 180 grammi dell’album, la musicassetta e il 45 giri di “Non l’hai mica capito/Asilo Republic”.