Jared Leto sarà Andy Warhol in un film dedicato all'artista

Jared Leto non si ferma un attimo. Il frontman della band alternative rock dei Thirty Seconds to Mars e sempre più distante dalla musica e sempre più immerso nella sua carriera da attore. Nel 2021 tornerà sul grande schermo recitando in almeno due film: "The little things" di John Lee Hancock (con Denzel Washington e Rami Malek) e "Morbius", adattamento cinematografico dei fumetti Marvel dedicato all'omonimo antagonista di Spider-Man, interpretato proprio dal cantante. Che si prepara ad indossare già altri panni, per un altro film: dopo il Joker di "Suicide squad", Niander Wallace di "Blade Runner 2049" e il vampiro che fa la guerra all'Uomo Ragno, Jared Leto sarà nientemeno che Andy Warhol.

Il leader dei Thirty Seconds to Mars interpreterà l'artista statunitense considerato la figura chiave della pop art in un film biografico a lui dedicato. A confermare le indiscrezioni è stato lo stesso Jared Leto, con un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale: "Tutto vero, sarò Andy Warhol in un film di prossima uscita", ha scritto il cantante.

L'ultimo impegno discografico di Jared Leto con i Thirty Seconds to Mars risale a due anni fa: l'album "America" ha interrotto un silenzio della band lungo cinque anni, tanti ne erano passati dall'uscita del precedente "Love, lust, faith and dreams". Il disco è stato l'ultimo registrato dai Thirty Seconds to Mars insieme al chitarrista Tomo Miličević, che ha abbandonato il gruppo subito dopo la partenza della tournée legata ad "America".