1985: Prince, Bruce Springsteen e Madonna insieme sul palco

Tra il 1984 e il 1985 quattro star dominano il mondo della musica Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen e Madonna: le loro storie si incrociano, brevemente, anche su un palcci. Quella dell'incontro tra il Boss e Jack - imbarazzante, riportano le cronache - ve l'abbiamo raccontata qualche tempo fa: avvenne nel 1984 dietro le quinte di un concerto, venne documentata da un giornalista di People. Meno nota quelle dell'unica volta in cui Bruce e Madonna salirono sul palco di un concerto di Prince, il 23 febbraio del 1985.

Un po' di contesto: i tre dominarono le classifiche per ben 8 mesi. I loro album (rispettivamente "Purple rain", "Born in the U.S.A." e "Like a virgin") tennero il primo posto della graduatoria degli album americani dall'estate dell'84 a inizio 1985, senza cederla a nessun altro artista. Si parlava di rivalità tra i big: tanto che sia Prince che Madonna disertarono le sessioni di registrazione di "We are the world", scritta da Michael Jackson e Lionel Ritchie e incisa a fine gennaio , poi pubblicata il 7 marzo. Springsteen cantò un ritornello della canzone e diede all'album "U.S.A. for Africa" l'inedita "Trapped", cover di Jimmy Cliff. Prince si limitò a dare la canzone inedita "4 The Tears In Your Eyes", ma non si palesò nel singolo, risposta americana a "Do they know it's Christmas".

La leggenda però vuole che Prince fosse molto colpito dal rock bianco, tanto che scrisse "Purple rain" ispirandosi alle ballate di Bob Seeger, altro grande rocker di quel periodo.

E fu proprio Prince a chiamare sul palco i due colleghi, nella penultima delle 6 date all'Inglewood Forum di Los Angeles. Il trio fece presenza su una versione di "Baby, I'm a Star" espansa a 19 minuti dai 4 e mezzo originali della versione su "Purple rain". La presenza di Madonna fu poco più che virtuale: salì sul palco con un tamburello, mentre Springsteen si prese un assolo di chitarra, che potete ascoltare qua verso i 7 minuti.

La scalette di quello storico concerto riportano la presenza sul palco di Springsteen e Madonna anche su "Purple Rain" e "America" - ma non è confermata da nessun'altra fonte

Nel 2016, alla morte di Prince, Springsteen suonò dal vivo "Purple rain", pubblicando l'MP3 sul suo sito e regalandolo ai fan.