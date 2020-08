Bon Iver: ascolta la nuova “AUATC” con Bruce Springsteen. Video.

Un paio di settimane fa, all'improvviso Taylor Swift ha pubblicato l'album “Folklore” (leggi qui la nostra recensione). Tra le canzoni del disco anche una con Bon Iver, “Exile”. Ora è il turno dei Bon Iver di pubblicare una nuova canzone, “AUATC” che sta per “Ate Up All Their Cake”.

A "AUATC" hanno collaborato molti musicisti. Il brano è stato co-scritto da Phil Cook dei Megafaun e presenta le voci di Bruce Springsteen, Jenny Lewis, Elsa Jensen e Jenn Wasner dei Wye Oak. Il video della canzone è stato diretto da Aaron Anderson ed Eric Timothy Carlson.