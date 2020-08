Jane's Addiction, il ritorno in concerto dopo tre anni. Video.

I Jane's Addiction di Perry Farrell si sono riuniti per la prima volta da tre anni a questa parte per esibirsi al Lolla2020, il festival virtuale del Lollapalooza.

Da remoto, il frontman (e anche fondatore del Lollapalooza) Perry Farrell, il chitarrista Dave Navarro, il batterista Stephen Perkins e il bassista Chris Chaney hanno suonato dal vivo "I Would For You" e "Stop!".

Farrell è stato molto impegnato in questi giorni, si era infatti in precedenza riunito anche con i Porno For Pyros, che hanno regalato la loro prima esibizione dal vivo in 24 anni. Ieri, inoltre, Farrell con il suo ultimo progetto chiamato Kind Heaven Orchestra ha omaggiato David Bowie proponendo la cover di "Ziggy Stardust".