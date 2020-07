Sanremo 2021, Amadeus fa chiarezza sull'età massima per le Nuove Proposte

Non 30 anni, ma 33: è l'età massima per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Dopo le polemiche di questi giorni, legate alla decisione di Amadeus - confermato nei panni di conduttore e direttore artistico anche per la prossima edizione - di abbassare di molto l'età massima per i giovani in gara nella categoria dei cadetti, fissata in queste ultime edizioni a 36 anni, come riportato nell'intervista pubblicata la scorsa settimana su "Tv Sorrisi e Canzoni", lo showman chiarisce che alle selezioni potranno partecipare cantanti fino a 33 anni. La rettifica è arrivata sempre sulle pagine della rivista.