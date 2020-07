Lou Reed, esce "New York: deluxe edition", un cofanetto ricco di rarità

Un’estesa raccolta che comprende una nuova versione rimasterizzata dell’album originale del 1989 su cd e – per la prima volta – su doppio vinile da 180 grammi. Nel cofanetto ci sono anche 26 tracce studio inedite e registrazioni live tratte dal Lou Reed Archive, oltre al debutto in DVD di “The New York Album”, un video concerto, da tempo fuori stampa, registrato durante il New York tour. Gli audio tratti dal set saranno disponibili anche in streaming e sulle piattaforme digitali. Questo è il contenuto di "New York: deluxe edition", disponibile, via Rhino, il 25 settembre. Il box da 3CD/DVD/2LP è confezionato in un libro con copertina rigida 12 x 12, contenente testi scritti dal giornalista musicale David Fricke, saggi dall’archivista Don Fleming, ed è stato prodotto per l’uscita da Laurie Anderson, Don Fleming, Bill Ingot, Jason Stern, e Hal Willner.