Fermi tutti: Marilyn Manson si dà al rap?

Dall'industrial metal al rap? Presto per dirlo, ma da uno come Marilyn Manson ci si può aspettare di tutto. D'altronde, fu lui stesso a dire - in un'intervista di qualche anno fa - "mi piace fumare e stare in giro con i rapper gangasta e frequentare il circuito hip hop". L'artista statunitense è al lavoro su nuova musica insieme al rapper ASAP Ferg, star della nuova scena americana. È stato proprio quest'ultimo a darne notizia, pubblicando sui social una clip che lo ritrae in studio, davanti al microfono, insieme alla voce di "The beautiful people". "Crazy like Marilyn Manson", dice Brian Warner - questo il vero nome del cantante - nel video.

Non è la prima volta che Marilyn Manson incontra un esponente del mondo rap. Nel 2000 - dopo i successi degli album "Portrait of an american family", "Antichrist superstar" e "Mechanical animals" - l'artista accettò di comparire nel video di "The way I am" di Eminem, nel periodo in cui fu accusato insieme alla sua band di essere indirettamente responsabile del massacro della Columbine High School, in Colorado, quando due studenti uccisero dodici loro compagni di scuola e un insegnante, prima di suicidarsi: "When a dude's getting bullied and shoots up his school and they blame it on Marilyn", rappava Eminem nel pezzo, ossia "quando un ragazzo è vittima di bullismo e spara nella sua scuola danno la colpa a Marilyn".