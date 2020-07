PJ Harvey e i suoi Dry Demos: ascoltali tutti

PJ Harvey sta ripubblicando la sua intera discografia in vinile. Le ripubblicazioni sono accompagnate da demo e provini tratti dalle session degli album.

Si comincia, naturalmente, con "Dry", l'album di debutto del 1992. I demo collegati - Dry Demos - sono undici registrazioni, molte delle quali potrete ascoltare alla fine di questa notizia, e sono disponibili oltre che in digitale anche in Cd e in vinile.

Dress



Oh my lover



Hair



Plants and rags



O stella



Water



Joe



Fountain



Victory



Happy and bleeding



Sheela-na-gig