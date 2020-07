Liam Gallagher, nuova data a Lucca per il 2021

Anche Liam Gallagher ha accettato di posticipare di un anno la sua partecipazione al Lucca Summer Festival inizialmente prevista per il 28 giugno 2020. Liam Gallagher salirà sul palco di Piazza Napoleone la sera del 7 luglio del 2021. I biglietti già acquistati per il concerto del 2020 rimarranno validi per il prossimo anno.

Salgono dunque a 7 le conferme per la prossima edizione di Lucca Summer Festival dopo quelle già annunciate di Celine Dion, Beck, Paolo Conte, Ben Harper, Nick Mason e Brunori Sas. L’organizzazione è al lavoro per riprogrammare anche altri concerti dell’edizione 2020, tra cui quelli di Yusuf Cat Stevens e John Legend.

