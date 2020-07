Addio a Annie Ross

E' morta il 21 luglio all'età di 89 anni la cantante jazz Annie Ross, componente del trio vocale Lambert, Hendricks & Ross, conil quale aveva iniziato l'attività professionale. Lasciato il trio, e dopo un periodo di difficoltà personali, tornò sulle scene come attrice teatrale e come personaggio televisivo, e nel 1993 prese parte al film di Robert Altman "America oggi", nel ruolo della cantante jazz Tess Trainer.

Nel corso della sua carriera ha collaborato fra gli altri con Hoagy Carmichael, Count Basie e John Pizzarrelli, con il quale ha registrato il suo ultimo album di studio, "To Lady with love", nel 2014.

La canzone più nota del repertorio di Annie Ross è "Twisted" ("Svitata"), che la Ross incise per la prima volta nel 1952 e della quale scrisse il testo (la musica è un'improvvisazione blues del sassofonista Wardell Gray), che è visto dalla prospettiva di una paziente affetta da neurosi in visita al proprio analista.

"Twisted" è stata reincisa, fra gli altri, da Bette midler e Joni Mitchell.

