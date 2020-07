Kanye West, le ultime novità (per ora)

Momento turbolento per il rapper, che dopo aver annunciato la sua intenzione di candidarsi per la Presidenza degli Stati Uniti (e aver contemporaneamente informato dell'uscita, prevista per venerdì 24 luglio, di un nuovo album che dovrebbe intitolarsi "Donda"), è al centro di mille notizie contraddittorie.

La moglie, Kim Kardashian, in un post ha chiesto di rispettare la dignità del consorte, alludendo al fatto che soffre di disturbo bipolare e ha bisogno di aiuto; Kanye, che sempre via social aveva fatto sapere di aver deciso di divorziare ed essersela presa anche con la suocera, ha di nuovo riportato l'attenzione sulla sua attività politica, chiedendo ai suoi sostenitori se credono che farebbe bene a candidarsi per il 2024 ("volete che mi candidi o no?").

Poi ha postato un tweet il cui testo dice:



"The Mars Volta we need to finish the album"



facendo supporre una collaborazione con la band di El Paso.

Poco dopo, twittando compulsivamente, ha confermato l'uscita di un album per venerdì 24, stavolta dando come titolo "Donda: with child" (Donda è il nome di sua madre).

Molti dei tweet di cui vi abbiamo riportato i contenuti sono stati poi cancellati dalla piattaforma social.