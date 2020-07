Stone Temple Pilots: un evento in streaming a fine luglio per suonare 'Core' live

Il prossimo 31 luglio alle 17 orario della west coast - le 2 del mattino di sabato primo agosto, ora italiana - gli Stone Temple Pilots eseguiranno tutti i brani inclusi nel loro album di debutto, "Core" del 1992, in uno speciale evento dal vivo online: lo show della band orfana di Scott Weiland - oggi rimpiazzato da Jeff Gutt, in forze nella linea up della band californiana dal 2017 - sarà ospitato dalla piattaforma Nugs.tv. I biglietti - ovviamente virtuali - per assistere alla performance sono in vendita sulla stessa piattaforma al prezzo di 9,99 dollari: il video del concerto resterà disponibile in replica solo per le 48 ore successive alla diretta.

Registrato a cavallo tra il 1991 e il 1992 presso gli studi Rumbo Recorders di Canoga Park, in California, sotto la supervisione del produttore Brendan O'Brien, "Core" resta il disco di maggior successo della band guidata dai fratelli Dean e Robert DeLeo, capace di raggiungere la terza posizione nella classifica di vendita generale americana e la top ten in quelle svedesi, olandesi e canadesi. Il brano "Plush", il secondo estratto dal disco, vinse nel 1994 un Grammy Awards nella categoria Best Hard Rock Performance.