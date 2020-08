La canzone per l'estate di oggi: "Cuando calienta el sol" dei Marcellos Ferial

Cuando calienta il sol (1962) - Rivisitazione italianizzata dell’omonimo brano di un gruppo che ha appena spopolato in tutto il Sudamerica, Los Hermanos Rigual, eseguito tra gli altri anche da Lina De Lima: a misurarsi è un terzetto di musicisti milanesi, ribattezzatisi, per amor dell’assonanza, Los Marcellos Ferial. Nato poco più che per gioco, l’esperimento funziona alla

grande, avviando una carriera che per un lustro fornisce a Romano, Minerbi e Timò toste soddisfazioni commerciali.

“Cuando calienta il sol / qui sulla spiaggia / vedo i tuoi occhi brillar / accanto a me / sì, sei proprio tu / il ricordo / il delirio / senza fine oh oh oh"

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.