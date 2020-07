Melodie catchy, batterie serrate, bassi pieni di groove, chitarre distorte e flow in extrabeat. E una visione artistica niente male, fatta di musica, citazioni di personaggi del calibro di Bob Dylan, Elvis Presley e Andy Warhol, immagini e marketing creativo. Il rap italiano riparta da Charles Muda. A 22 anni ha appena pubblicato - da indipendente - il suo disco d'esordio, "Pop art", sei pezzi in cui racconta la sua voglia di riscatto, l'ansia, la paranoia e il materialismo sfacciato della sua generazione convertito in dollari e "pesos". Ma lo fa a modo suo, senza scimmiottare nessuno: "Della scena italiana di oggi non mi piace nulla. Forse l'unica cosa che salvo sono gli FSK. Sono stato ad un loro live e mi hanno colpito parecchio: il loro progetto mi sembra un esperimento sociale. Ho provato anche io a trappare, ma non mi appartiene. Sono un pischello tranquillo, non mi drogo nemmeno (ride). Conosco un sacco di gente che trappa ed è pulitissima: non devi per forza essere drogato per essere un punkettone, così come non devi per forza drogarti per essere un trapper", dice.

Caricamento video in corso Link

Classe 1998, Carlo Borboni è cresciuto a Roma tra Monteverde e Trastevere, zona nota per aver cresciuto stelle della nuova canzone capitolina come la crew 126, da Carl Brave a Franco126, passando per Ketama e Drone. Ma anche ragazzi esterni al giro, come Side (ex Dark Polo Gang), Germanò e Jeremy Buxton (produttore già al fianco di Junior Cally, Sercho e Cranio Randagio): "Le prime cose le registrai insieme a lui, nel suo piccolo studio". Per un periodo ha vissuto nei dintorni anche Coez, prima del grande successo di "Faccio un casino": "Lo incontravo per strada, ero suo fan. Lui sempre disponibilissimo, anche quando era insieme a qualche ragazza. Non nascondo che ero parecchio invadente, una fan girl (sorride): ma la foto non me l'ha mai negata".

Da ragazzino si chiudeva in camera e passava le ore ad ascoltare i dischi degli esponenti del rap romano old school: "Coller der Fomento, Ice One: i centri sociali li ho girati tutti. Poi, crescendo, sono passato al rap americano, da Future a Young Thug. I miei ascolti sono molto disordinati". Si sente. In "Pop Art" mischia rap, pop, elettronica, acustica e rock: "Mi sono fatto le ossa frequentando gli studi romani, guardando gli altri rapper e produttori all'opera. Poi tornavo a casa, andavo su YouTube, cercavo i beat che mi piacevano e ci rappavo sopra, registrando tutto con un vecchio mezzo rotto. Avevo un pc vecchio". Così fino a quando il padre, la madre e la sorella (più grande di lui di dieci anni) non gli hanno regalato un computer più aggiornato: "Fino a 18 anni l'unico software che conoscevo era Audacity, facevo tutto lì. Cercando di non sovraccaricare troppo il pc, altrimenti si impallava tutto".

Caricamento video in corso Link

La passione per la musica gliel'ha trasmessa il padre: "Suona la batteria per passione, non per mestiere. Si diverte, è bravo". La mamma l'ha persa quando era bambino: "Dipingeva. Mi ha imparato la dedizione. Il primo testo, che ho scritto quando avevo 11 anni, l'ho fatto leggere a lei. Era bruttissimo. Però mi disse: 'Sei bravo, continua'. Mi stimolava ad impegnarmi". Charles suona la chitarra, il basso e la batteria: "Tutto da autodidatta. Non sono un virtuoso. Ho provato a suonare anche il violino, ma sono una pippa. Vorrei imparare a suonare anche la tromba e il sax, ma sono totalmente ignorante. Ho comprato un sax su internet, ma mi è arrivato a casa un sax digitale che non so suonare. Ora non so cosa farmene, forse lo rivenderò".

Nel disco c'è lo zampino di Mattia Castagna, detto "Fettina", bassista di fiducia di Carl Brave e suo braccio destro: "C'è dentro un anno di lavoro. Abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi la scorsa estate e lo abbiamo chiuso in piena quarantena. Ora non vedo l'ora di suonarlo dal vivo".

di Mattia Marzi