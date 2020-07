Beyoncé, nuova anticipazione da "Black is king"

Uscirà il prossimo 31 luglio, “Black Is King”, il nuovo visual album di Beyoncé: dopo l'annuncio di 3 settimane fa, a popstar statunitense ha condivisio un nuov trailer del progetto, che sarà distribuit sulla piattaforma di streaming Disney+. Il progetto è basato “The Lion King - The Gift” (leggi qui la nostra recensione), il live action del classico Disney "Il re leone”, di cui Beyoncé ha curato la colonna sonora.

"Black is king" conterrà canzoni originali ((Spirit" e “Bigger") ed è stato scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo da Beyoncé. Nel nuovo trailer si vede il marito Jay-Z, così come in quello precedentemente diffuso.

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. 👑 July 31st on @disneyplus . pic.twitter.com/FNEoJaQFUd

Come dichiarato da Disney e Parkwood Entertainment e ripreso da un comunicato stampa:

“‘Black Is King’ è un memoriale della cultura black”. Si legge poi nella nota stampa che: “Il film è una storia per i posteri che comunica e ricostruisce il presente. Un’unione di culture e credi condivisi tra le generazioni. Una storia di come queste persone così provate abbiano un dono straordinario e un futuro importante”. Il film, come sottolineato da Disney in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano "la diversità e l’inclusione”, ripropone la lezione di “Il re leone” per “i giovani re e regine alla ricerca delle proprie corone”.