Nick Cave, ecco come vedere gratis lo show in streaming all'Alexandra Palace

Domani, 23 luglio, andrà in scena alle 21 "Idiot prayer", il concerto in streaming a pagamentop che Nick Cave ha registrato per piano e voce all'Alexandra Palace, a Londra.

Rockol vi regala la possibilità di vedere lo show gratuitamente.

Le prime due persone che risponderanno correttamente a questa domanda, scrivendo a contest@rockol.it, riceveranno un link per per vedere il concerto.

In quale album è contenuta "Idiot prayer", la canzone che dà il titolo allo show?

Per chi invece volesse vedere dal vivo Nick Cave, l'appuntamento è per il 2021, con il recupero delle date originariamente previste per lo scorso giugno e poi rimandate per la pandemia. Cave sarà il 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 a Roma al Palazzo dello Sport della Capitale.

Questo invece il trailer del live, così che i fan possano farsi un’idea della performance.