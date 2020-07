Le brevi di oggi, 17 luglio – parte 2: Calvin Harris, Tyler Pope (LCD Soundsystem), Diamine, Après La Classe, Dola

È disponibile da oggi all’ascolto il nuovo singolo “Live Without Your Love” di Calvin Harris, realizzato in collaborazione con Steve Lacy e proposto sotto il nome del progetto Love Regenerator, che firma così la quinta pubblicazione di quest’anno e la prima con un cantante. Il DJ e produttore scozzese, al secolo Adam Richard Wiles, ha pubblicato il suo ultimo album, “Funk Wav Bounces Vol. 1”, nel 2017.

Il bassista e chitarrista degli LCD Soundsystem Tyler Pope ha condiviso il video della title track del suo EP solista “Nur Weil Ich Kann” (in inglese “Just Because I Can”). Il video, che potete guardare qui sotto, è diretto da Doireann O’Malley e Bertrand Flanet.

Nuovo singolo per i Diamine, il duo romano formato dal bassista e paroliere Andrea Purpura e dal batterista e compositore Niccolò Cesanelli. La canzone s’intitola “Calma” e arriva sul mercato a qualche mese dall’esordio discografico della band, “Che diamine”. I due musicisti hanno presentato così, nella nota stampa che ne annuncia la pubblicazione, la canzone: “Calma. Si cerca un po' di calma. La mente deve mollare la presa abbandonandosi ad un rapporto che sembra il problema e la soluzione allo stesso tempo. Calma. Soprattutto nella confusione fermarsi significa andare”.

Gli Après La Classe hanno fatto squadra con Tormento per il loro nuovo singolo “L’estate dei miracoli”, da oggi disponibile all’ascolto. Il sound del brano è stato presentato dal produttore Gheesa come un “Salentinian Beat”. Il missaggio della canzone è stato invece affidato al Alborosie. “Per noi è stato quasi un ritorno alla nostra prima discografia. Era da tanto tempo che non ci affidavamo ad un Produttore che ha curato, a parte alcuni elementi di arrangiamento, tutta la produzione artistica”, illustra la band pugliese, concludendo: “La collaborazione con Tormento ci rende orgogliosi, abbiamo trovato un Artista con la A maiuscola con il quale si è instaurato un rapporto di stima ed amicizia”.

Dola ha messo a disposizione il suo nuovo brano, “Non si esce vivi”, realizzato in collaborazione con Coez – autore del brano insieme a Dola – e con Frenetik&Orang3, alla produzione artistica. “È nato tutto in modo super naturale. Da tempo con Coez si parlava di scrivere una canzone insieme. Questa volta l’abbiamo fatto. Siamo stati in studio e i ragazzi erano mega carichi e hanno tirato fuori questo beat sul quale abbiamo subito iniziato a scrivere, è stato tipo flusso di coscienza, ogni parola usciva l’una dietro l’altra e a fine session già avevamo il 90% di quello che ad oggi è il pezzo”, ha spiegato Dola in riferimento al pezzo, che potete ascoltare qui: