Massive Attack: ecco la versione in italiano dell’Ep audiovisivo ‘Eutopia’

Lo scorso 10 luglio il gruppo di Bristol ha presentato “Eutopia” (leggi qui la nostra recensione), un Ep audiovisivo composto da tre tracce presentate attraverso videoclip disponibili su YouTube. Oggi, 17 luglio, i Massive Attack hanno pubblicato la versione in italiano dei filmati dei tre brani, che trattano i temi del cambiamento climatico, del reddito universale e dei paradisi fiscali,

Ecco i video, con la traduzione in italiano curata da Elisabetta Nostro, dei tre brani con la narrazione parlata affidata ad esperti, ovvero Gabriel Zucman, professore di economia presso l’Università della California; Christiana Figueres, ex segretario esecutivo delle Nazioni Unite, e l'economista Guy Standing.

Lo scorso 14 febbraio Liberato ha pubblicato il brano “We come from Napoli”, realizzato insieme a 3D (Robert del Naja dei Massive Attack) e all'artista britannico Gaika, e parte della colonna sonora del film di Francesco Lettieri "Ultras".