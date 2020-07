Gianna Nannini, stasera su Rai 3 'In arte Gianna Nannini'

Questa sera alle 21 e 15 Rai 3 trasmetterà "In arte Gianna Nannini", speciale dedicato alla cantante senese che vedrà Pino Strabioli intervistare la voce di "Meravigliosa creatura" per ripercorrere le tappe salienti della sua carriera e gli avvenimenti più importanti della sua vita. Nel documentario saranno inclusi anche spezzoni da videoclip originali, esibizioni dal vivo e apparizioni televisive, oltre che gli interventi di amiche e colleghe dell'artista come Carmen Consoli e Irene Grandi, oltre che della giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli.

Gianna Nannini è stata costretta a rinviare il suo tour nei palasport italiani, originariamente previsto per il prossimo autunno, al mese di novembre del 2021. Ecco, di seguito, il calendario delle nuove date:

13 novembre, Pala Catania di Catania – recupero del 21 novembre 2020

19 novembre, Pala Partenope di Napoli - recupero del 19 novembre 2020

20 novembre, Palazzo dello Sport di Roma - recupero del 3 dicembre 2020

23 novembre, Pala Verde di Treviso - recupero del 25 novembre 2020

27 novembre, Mediolanum Forum di Assago, Milano - recupero del 1 dicembre 2020

28 novembre, Pala Alpitour di Torino - recupero del 28 novembre 2020

Le indicazioni sul recupero della data al Palaflorio di Bari verranno comunicate entro il 31 luglio.

Anche il #GNEuropeanTour, originariamente previsto in partenza da Londra il 15 maggio 2020, è stato fatto slittare al prossimo anno secondo questo calendario:

29 aprile, Wunderino Arena di Kiel (DE) – nuova data

1 maggio, Philharmonie di Monaco di Baviera (DE) – recupero del 12 ottobre 2020

2 maggio, Alte Oper Frankfurt di Francoforte (DE) – recupero del 13 ottobre 2020

4 maggio, Big Box Allgau di Kempten (DE) – recupero del 15 ottobre 2020

6 maggio, Meistersingerhalle di Norimberga (DE) – recupero del 17 ottobre 2020

7 maggio, MHP Arena di Ludwigsburg (DE) – recupero del 10 ottobre 2020

9 maggio, Cirque Royal di Bruxelles (BE) – recupero del 20 maggio 2020

22 maggio, Rockhal Club di Lussemburgo (LU) – recupero del 21 maggio 2020

23 maggio, O2 Shepherds Bush Empire di Londra (UK) – recupero del 15 maggio 2020

25 maggio, Olympia di Parigi (FR) – recupero del 18 maggio 2020

14 giugno, Tanzbrunnen Festival di Colonia (DE) – recupero del 23 giugno 2020

16 giugno, Zitadelle Festival di Berlino (DE) – recupero del 26 giugno 2020

17 giugno, Stadtpark Festival di Amburgo (DE) – recupero del 27 giugno 2020

19 giugno, Zughafen di Erfut (DE) – nuova data

8 ottobre, Theatre Du Leman di Ginevra (CH) – recupero del 23 ottobre 2020

9 ottobre, Hallenstadion di Zurigo (CH) – recupero del 21 ottobre 2020

La cantante si era espressa lo scorso 11 giugno in merito al post con il quale Paul McCartney aveva polemicamente commentato la scelta del governo italiano di accordare i voucher ai possessori di biglietti di spettacoli musicali annullati a causa dell'emergenza sanitaria: "Caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l'Italia", aveva scritto la Nannini, "Invece di cancellare il tuo concerto, cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo, Paul, vogliamo il tuo concerto!".