“Il nuovo album di Bruce Springsteen è eccezionale”

Questa volta tocca a Nils Lofgren alzare le aspettative - già alte - dei fan del Boss. Nei mesi scorsi era stato Little Steven a fornire aggiornamenti sullo stato della “E street nation”, ora è l’altro chitarrista della Band che fornisce nuovi dettagli sui lavori in corso, e racconta che Springsteen ha un nuovo disco "eccezionale ... come ho mai sentito fare da Bruce, e questo la dice lunga".

Lofgren nei giorni scorsi, ha inaugurato “What’s Up on E Street?” una nuova serie di video del "Bruce Springsteen Archives and Center for American Music" della Monmouth University, con profili dei musicisti che accompagnano il Boss. Intervistato da Bob Santelli Lofgren ha raccontato il suo 2020 per certi verso drammatico (sua suocera, malata di Alzheimer, è stata data per dispersa durante il lockdown e poi ritrovata) e per altri simile a quello di molti musicisti: una lunga pausa.

I piani erano quelli di un tour con i Crazy Horse - Nils è tornato a suonare con Nel Young da un paio d’anno, incidendo l’album “Colorado”. Poi “sarei dovuto tornare a casa, godermi le vacanze e prepararmi al tour del prossimo anno con la favolosa E Street Band”. Ora invece tutto è sospeso.

Ecco il video dell'intervista

Caricamento video in corso Link

Racconta Lofgren