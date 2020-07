Naya Rivera, ritrovato sul fondo del lago il corpo dell’ex star di ‘Glee’

Secondo diverse fonti, che vanno dalla testata di gossip statunitense TMZ alla britannica BBC e che trovano riscontro anche nell’account ufficiale dello Sceriffo della Contea di Ventura, il corpo dell’ex star di “Glee” Naya Rivera è stato infine ritrovato: dallo scorso 8 luglio l’attrice e cantante era data per dispersa dopo essere andata in gita sul Lago Piru, in California, con suo figlio di quattro anni. Il corpo privo di vita della trentatreenne è stato rinvenuto sul fondo del lago, appartenente alla Contea di Ventura.

Riferisce la BBC che il figlio di Rivera ha raccontato alla polizia che sua madre era andata a nuotare ma non era più tornata. Madre e figlio avevano preso a noleggio la barca intorno alle 13, ora locale, di mercoledì 7 luglio e dopo tre ore non c’era più traccia dell’attrice. Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter solo il figlio di Rivera, e non lei, indossava un giubbotto di salvataggio. Le operazioni di ricerca che sono state messe in atto per ritrovare il corpo della cantante e attrice hanno mobilitato subacquei, elicotteri e droni.

Rivera era nota soprattutto per il suo ruolo di Santana Lopez nelle sei stagioni della serie “Glee”, ma aveva recitato anche nella web series “Step Up”, in “The Bernie Mac Show”, “Family Matters” e “The Royal Family”.