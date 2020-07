Alice Cooper consiglia ai giovani di ascoltare i Beatles e sui locali di musica indipendenti dice…

Alice Cooper, tra gli oltre seicento artisti che hanno firmato una lettera indirizzata al Congresso statunitense per chiedere di intervenire a favore dei locali indipendenti che propongono musica dal vivo negli Stati Uniti, in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, è recentemente intervenuto per condividere alcuni consigli rivolti alle giovani band e sottolineare l’importanza delle piccole venue che ospitano le performance degli artisti. Il rocker di Detroit, a margine di un’intervista per il programma radiofonico “Loudwire Nights”, ha raccontato:

“Abbiamo iniziato tutti lì. Tutti, dai Beatles ai Rolling Stones ai Guns N 'Roses ad Alice Cooper a tutti. Chiunque valga un soldo in questo lavoro ha mosso i primi passi in un bar da qualche parte o ha iniziato in un piccolo locale”.

Ricordando i primi periodi della sua band a Detroit, trascorsi in vecchi cinema convertiti in locali di musica, Alice Cooper ha spiegato quanto siano importanti i piccoli locali per i gruppi che stanno iniziando a suonare. “Se non ci sono quelli, come può una rock band - una giovane rock band - diventare brava?”, ha affermato il rocker. Ha aggiunto: “Non mi importa se ci sono 20 o 200 persone. È da lì che prende forma la tua fanbase, è così che la band può diventare abbastanza brava da emergere e intraprendere un tour una volta che ce la fanno”.

Oltre a sottolineare l’importanza dei locali di musica indipendenti e incoraggiare i musicisti alle prime armi di esibirsi in piccole venue, ai microfoni di “Loudwire Nights” Alice Cooper ha condiviso alcuni consigli indirizzati alle giovani band, tra cui quello di ascoltare la musica dei Beatles. “Risaliamo tutti a due cose: Chuck Berry e i Beatles”, ha affermato il 72enne musicista. Ha poi detto:

“Chuck Berry è la tua base rock. I Beatles sono… ascoltate qualsiasi loro album e ditemi che quelle non sono canzoni perfettamente scritte”.

Lo scorso 15 maggio è uscito il singolo di Alice Cooper “Don’t give up”, canzone che - come raccontato dallo stesso rocker - “parla dell’esperienza che stiamo tutti vivendo in questo momento ed è uno stimolo a tenere la testa alta e combattere tutti assieme. E qualsiasi cosa facciate, non arrendetevi!”