Eminem contro il razzismo e il coronavirus: ascolta il nuovo singolo

A distanza di meno di sei mesi dall'uscita del suo ultimo album, "Music to be murdered by", arrivato nei negozi di musica lo scorso gennaio, Eminem pubblica un nuovo singolo. È "The adventures of Moon Man and Slim Shady", un duetto che la star di "Lose yourself" ha realizzato con il rapper statunitense Kid Cudi, già al fianco di Kanye West per il progetto "Kids see ghosts", album congiunto uscito nel 2018. Nei suoi versi, Eminem fa riferimenti alla pandemia di Covid-19, alla morte di George Floyd e a quella di Ahmaud Arbery e se la prende - mandandolo senza troppi giri di parole a fanc*lo - con Drew Brees, giocatore di football americano finito al centro della bufera per alcuni commenti sulle proteste degli sportivi contro il razzismo, ritenuti fuori luogo (Brees, parlando dell'inginocchiamento delle star dello sport durante l'inno americano prima delle partite, un metodo di protesta reso popolare dal giocatore Colin Kaepernick, ha detto: "Non sono d'accordo con quella pratica, la nostra bandiera è sacra").

Tra le altre cose, Eminem rappa: "Una metà cammina come zombie durante un'apocalisse / quelli dell'altra metà si incazzano, non vogliono indossare una mascherina e ridacchiano / ma è così che finisci per prendere merda". E ancora: "Mando le mie preghiere a George Floyd e Ahmaud Arbery", "fuck Drew Brees".