I Jethro Tull hanno lanciato un disinfettante

Non solo musica per i Jethro Tull, che ora hanno lanciato, per il momento unicamente negli Stati Uniti, un disinfettante per le mani per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione benefica Helping The Heroes. Il prodotto, chiaramente, per la sua commercializzazione ha ricevuto l'approvazione del Deus ex Machina della band britannica Ian Anderson.

Ha dichiarato in un comunicato Anderson:

“Una piccola goccia di roba forte! Ovviamente solo per le mani. Tieniti al sicuro e così facendo tieni al sicuro anche gli altri. Scegli questo per una buona causa. L'unico disinfettante ufficiale dei Jethro Tull.”

Questo disinfettante attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti poiché non consentito spedire disinfettante per le mani a clienti al di fuori degli Stati Uniti. Le confezioni costano 9 dollari l'una, una confezione da quattro bottiglie 32 dollari e una da sei bottiglie 48 dollari.