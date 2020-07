Zack de la Rocha: guardatelo in un video prima dei Rage Against the Machine

Ogni tanto in rete affiorano fotografie, immagini o filmati inediti che riguardano questo o quell'artista. Nella clip che potete vedere più sotto, ad essere immortalato, prima di raggiungere la fama, quando militava negli Hard Stance, sua vecchia band, è il frontman dei Rage Against the Machine Zach de la Rocha.

Le immagini risalgono al 4 marzo 1990 quando gli Hard Stance si esibirono all'Hollywood Live di Los Angeles. Una nota all'inizio del video avverte: "Il seguente filmato è stato recuperato da un nastro di proprietà della famiglia Haworth offerto a hate5six.com per la digitalizzazione, il restauro e la tutela online. L'identità dell'operatore è sconosciuta, ma verrà chiarita nella descrizione se dovesse rendersi nota".

Gli Hard Stance si formarono nel 1987 e de la Rocha suonava la chitarra, con Eric Ernst alla voce. Quando Ernst lasciò la band, de la Rocha si mise al microfono e formò gli Inside Out. In seguito, nel 1991, de la Rocha formò i Rage Against the Machine insieme a Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk. La band statunitense, dopo avere inciso quattro album si sciolse nel 2000, quando de la Rocha dichiarò che il gruppo "non soddisfa più le aspirazioni di tutti e quattro come band e, dal mio punto di vista, ha compromesso il nostro ideale artistico e politico". Il gruppo si riunì per una serie di concerti dal 2007 al 2011 prima di sciogliersi nuovamente.

Alla fine dell'anno scorso, i Rage Against the Machine annunciarono un'altra riunione che si sarebbe dovuta concretizzare in una serie di concerti nel 2020, ma la pandemia da Coronavirus ha mandato gambe all'aria il piano.