I Negrita annunciano due date in programma a luglio e ad agosto 2020

“C'è grande festa in casa Negrita, non era per niente scontato, dopo tutto quello che abbiamo passato e che ancora stiamo passando”: così scrivono sui social i Negrita annunciando due concerti in acustico in programma la prossima estate che vedranno protagonisti Pau, Drigo e Mac - ovvero Paolo Bruni, Enrico Salvi e Cesare Petricich. I tre componenti della band toscana si esibiranno il prossimo 31 luglio ad Ayas (Aosta) e l’1 agosto a Pistoia, nell’ambito del Blues Around - progetto del Pistoia Blues che questa estate proporrà i live di diversi artisti come, tra gli altri, Alex Britti, Raphael Gualazzi, Bud Spencer Blues Explosion, Finaz, Eugenio in Via di Gioia e Georgieness.

I biglietti per i concerti dei Negrita saranno in vendita nelle prossime ore di oggi - 3 luglio - su TicketOne.

Attraverso un comunicato stampa, l’organizzatore Vertigo ha fatto sapere che a breve saranno comunicate "notizie riguardanti le date in cui i Negrita recupereranno gli show di Milano, Bologna e Verona”.