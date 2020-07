LP annuncia un concerto in streaming l'1 agosto

Il suo tour mondiale è stato cancellato a causa del coronavirus – erano previste tre date anche in Italia il 13, 14 e 15 luglio - ma Laura Pergolizzi in arte LP si è organizzata di conseguenza e ha pensato bene di trasmette in diretta, l'1 agosto, dagli studi The Beehive siti in Los Angeles (California) il "2020 Virtual World Tour", un concerto in live-stream mondiale.

Il concerto, come riporta l'ANSA, sarà realizzato in multicamera, video HD con 80 canali audio; tramite il portale http://veeps.com i fan possono acquistare il biglietto a 20 dollari (comprende ogni futuro accesso per una nuova visione del concerto archiviato). Inoltre è previsto l'accesso senza limiti ai contenuti del dietro le quinte, la possibilità di rivolgere domande all'artista nel backstage, foto e video della settimana antecedente allo spettacolo.

Ha dichiarato LP riguardo l'iniziativa: "Sono entusiasta di annunciare il mio Tour Mondiale Virtuale! Vi aspetto il 1 agosto 2020 per un concerto in livestream insieme alla mia band e con la stessa produzione di sempre, per un evento pieno di energia & amore. Sarà possibile seguire anche il mio soundcheck il 31 luglio e seguirmi nel backstage! Una percentuale di tutti i biglietti venduti sarà devoluta alla National Black Justice Coalition (NBJC)".