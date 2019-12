Concerti, LP: tre date in Italia a luglio

La cantautrice newyorchese LP ha annunciato tre concerti in Italia per il prossimo mese di luglio: Laura Pergolizzi - questo il nome all'anagrafe dell'artista - sarà di scena il 13 luglio al Gru Village di Torino, il 14 in Piazza degi Scacchi a Marostica, in provincia di Vicenza, e il 15 luglio a Firenze, in una location ancora da definire. I biglietti per i primi due concerti saranno disponibili dalle ore 10 di domani, mercoledì 18 dicembre, sul circuito TicketOne.

Insieme a Steve Aoki, Stereotypes e altri LP ha contribuito alla realizzazione del nuovo album di Celine Dion, “Courage”, pubblicato lo scorso 15 novembre a tre anni di distanza dall'ultima prova in sala di ripresa della diva pop canadese.

Nel 2018 l'artista aveva collaborato anche con Morrissey su un brano incluso dall'ex frontman degli Smiths, "California Son", la rilettura del classico di Roy Orbison "It's Over".