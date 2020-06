Nirvana, a settembre arrivano i puzzle di 'Nevermind' e 'In Utero'

La società Zee Productions, già titolare di un ampio catalogo di puzzle dedicati ai grandi del rock come - tra i tanti - Queen, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses e Who - spedirà sul mercato il prossimo 4 settembre le riproduzioni da assemblare delle copertine del secondo e del terzo album consegnati agli annali dalla band un tempo guidata da Kurt Cobain, "Nevermind" e "In Utero".

Entrambi i prodotti saranno disponibili in versione da 500 pezzi, al prezzo di 18 sterline - più costi di spedizione ed eventuali spese addizionali: il cover artwork di "Nevermind", il disco pubblicato nel 1991 che spedì il trio di Seattle in testa alle chart di tutto il mondo facendo deflagrare a livello mondiale il fenomeno grunge, sarà anche distribuito in una versione più grande da 1000 pezzi.

I Nirvana saranno i protagonisti della mostra "Come as you Are - Kurt Cobain and the Grunge Revolution", che aprirà il prossimo 2 luglio a Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 1, a Firenze: l'esposizione sarà composta da oltre ottanta fotografie firmate da Michael Lavine e Charles Peterson, due dei fotografi più vicini al trio di "Smells Like Teen Spirit" fin dalle prime fasi della carriera.