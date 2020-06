Nirvana: dal 2 luglio a Firenze la mostra 'Kurt Cobain and the Grunge Revolution'. Foto

Si aprirà il prossimo 2 luglio a Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 1, a Firenze, la mostra "Come as you are - Kurt Cobain and the Grunge Revolution", esposizione di oltre ottanta fotografie - in parte inedite - scattate da Charles Peterson e Michael Lavine ai Nirvana: la mostra, che ripercorre per immagini l'intera carriera della band simbolo della scena di Seattle nei primi anni Novanta, include anche scatti degli altri protagonisti della nascita del grunge come Pearl Jam, Soundgarden e Mudhoney.

Riguardo alle sue opere, Charles Peterson ha dichiarato:

"In mezzo a tutto il caos di un concerto dal vivo, volevo trovare come un senso di grazia, volevo che le persone sperimentassero come fosse l'essere lì: il sudore, il rumore, l’essere schiacciati gli unici contro gli altri"

"Per raccontare l’avventura di Kurt Cobain, dei Nirvana e il grunge abbiamo scelto le fotografie di Michael Lavine e di Charles Peterson non solo perché sono alcune delle più iconiche ma anche perché, meglio di chiunque altro, i loro lavori restituiscono quello che era il clima culturale nella mitica Seattle anni ’90", ha spiegato Vittoria Mainoldi, curatrice della mostra per ONO arte contemporanea: "Il percorso espositivo, che compenetra perfettamente i bianconeri di Peterson con i colori pop di Lavine, segue quella che è la cronologia della band, partendo dai primi anni, quando al posto del batterista Dave Grohl c’era Chad Channing, fino a quelli del successo internazionale per concludersi con una sezione dedicata ad altri gruppi che hanno popolato la scena musicale grunge".

"Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution" resterà aperta da giovedì 2 luglio a domenica 18 ottobre a Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 1, a Firenze, tra le 10,30 e le 18,30, eccezion fatta per i giorni di chiusura, fissati per martedì e mercoledì. Il prezzo dei biglietti va dai 10 euro del tagliando intero ai 6 euro del ridotto: l'ingresso è gratuito per i giovani fino ai 17 anni. Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente la mostra allo 0550946163 e allo 0552760552.