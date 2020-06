Rolling Stones contro Trump, interviene Vasco e dice la sua

Nella disputa tra i Rolling Stones e Donald Trump relativa all'utilizzo non autorizzato da parte del presidente degli Stati Uniti di alcune canzoni della leggendaria rock band (mossa che ha spinto Mick Jagger e soci a lanciare un ultimatum al magnate, minacciando di trascinarlo in tribunale), si inserisce anche Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale la notizia della querelle tra il gruppo e il presidente degli Usa e ha scritto qualche riga a commento della vicenda: "I Rolling Stones ricordano a Trump che non è autorizzato a usare le loro canzoni per le sue campagne elettorali, e se non la smette... andranno per vie legali. La musica vola più in alto di qualsiasi interesse".

Mercoledì sera, 1° luglio, Rossi sarà protagonista di uno speciale in onda su Rai1 - battezzato " La tempesta perfetta " e realizzato dal regista e documentarista Giorgio Verdelli - dedicato al terzo anniversario di Modena Park, l'evento che nell'estate del 2017 lo vide celebrare i suoi quarant'anni di carriera di fronte a oltre 220mila paganti al Parco Enzo Ferrari della cittadina emiliana.