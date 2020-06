Vasco Rossi, 'La tempesta perfetta' al via stasera su RAI Uno

Verrà trasmessa alle 20.35 di questa sera, martedì 9 giugno, su Rai Uno, il primo speciale della serie dedicata a Vasco Rossi "La tempesta perfetta", operazione televisiva che riporterà sugli schermi del servizio pubblico - ma in una versione mai trasmessa in televisione - Modena Park, il grande concerto tenuto il primo luglio del 2017 nella città emiliana con il quale il rocker di Zocca ha celebrato i quarant'anni di carriera.

Come spiegato dall'ufficio stampa della RAI la trasmissione del live - programmata appunto per il prossimo primo luglio, in concomitanza con il terzo anniversario dell'evento, nella versione cinematografica realizzata dal regista Pepsy Romanoff con 27 camere e una 35mm - sarà anticipata da cinque anteprima i prossimi 27, 28, 29 e 30 giugno, sempre alle 20.35 su Rai1. Per realizzare il progetto, curato dal regista Giorgio Verdelli, sono stati recuperati dagli archivi dell'artista spezzoni girati in occasione del raduno - tra gli altri, l'arrivo di Rossi girato dall’elicottero sul quale viaggiava, i video dei fan, le immagini dei droni dell'area che ha ospitato lo spettacolo, le clip girate in un carcere femminile con le detenute che cantano in coro "Sally", la visita del cantante a un fan diversamente abile - ed è stata realizzata anche un'intervista inedita all'artista. Tra gli altri contributi, sono previsti anche quelli di spettatori d'eccezione come Elena Sofia Ricci, Luca Zingaretti, Francesco Montanari e Vinicio Marchioni.

Come già riferito da Rockol, l'intervista di Verdelli a Vasco Rossi è stata girata al Gran Hotel di Rimini, dove - spiegano diverse testate locali - l'artista è arrivato qualche giorno fa in compagnia di alcuni collaboratori.