Quella volta che i White Stripes si ritrovarono in tv per la prima volta. Video

I White Stripes continuano a tirare fuori materiale dai loro archivi. La band guidata da Jack White ha già da tempo dato il via ai festeggiamenti per i vent'anni trascorsi dall'uscita del suo secondo album, "De Stijl". Dopo aver condiviso negli scorsi giorni in rete un raro filmato di un concerto tenuto nel giugno del 2000 al in un bar di Missoula, in Montana, ora il gruppo pubblica un'altra clip appena rispolverata: è quella relativa al loro esordio in tv.

Nel maggio del 2000, per promuovere il loro secondo lavoro in studio, Jack e Meg White si esibirono nello studio di "Backstage pass", un programma televisivo musicale trasmesso dall'emittente locale Detroit Public Television nel Michigan.

Di fronte alle telecamere del programma la band suonò "Apple blossom" e "Death letter", due dei brani contenuti all'interno dell'ideale successore di "The White Stripes", che sarebbe uscito il mese successivo. Curiosi di scoprire come andò? Date un'occhiata al video che trovate qui sotto.