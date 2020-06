C'è già una nuova canzone di Mac DeMarco: ascolta 'Fooled by love'

Il suo ultimo album in studio, "Here comes the cowboy", è uscito appena l'anno scorso. Ma a quanto pare Mac DeMarco ha già nuovo materiale da far ascoltare ai suoi fan. Non a caso in occasione del Record Store Day, che quest'anno si terrà il 29 agosto, pubblicherà un paio di dischi di demo contenenti bozze e versioni alternative delle canzoni incluse nel suo ultimo lavoro, "Here comes the cowboy demos" e "Other here comes the cowboy demos". Nel corso dell'ultima puntata del "The late show with Stephen Colbert", talk show tra i più seguiti negli Stati Uniti, il cantautore ha suonato per la prima volta una nuova canzone, facendosi accompagnare al piano da Jon Batiste, musicista della band fissa del programma. Il brano si intitola "Fooled by love", ma non è tra i pezzi dei dischi in uscita ad agosto. Ecco il video dell'esibizione alla tv statunitense:

