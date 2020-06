Rufus Wainwright presenta dal vivo "Unfollow the rules": guardalo su Rockol

Rufus Wainwright presenterà il nuovo album “Unfollow the Rules” (in uscita il 10 luglio per Bmg Rights) con un concerto in diretta streaming sabato 27 giugno alle 20 (ora italiana). Il concerto sarà visibile anche sulla pagina Facebook di Rockol, in esclusiva per l'Italia.

Il concerto, dal titolo "The Paramour Session" vedrà Il cantautore canadese nordamericano esibirsi in acustico con una sezione di archi a distanzia. Rufus sarà nella sala da ballo del Paramour Mansion di Los Angeles, già casa della star del cinema muto Antonio Moreno, ed eseguirà il nuovo album per intero, oltre ad altre canzoni.

Ha spiegato l'artista;

La Paramour Session mostrerà un lato completamente diverso di "Unfollow the Rules". Acustico, spogliato, più essenziale, ma sempre alla Rufus Wainwright.

Le buone canzoni possono sopravvivere in molti ambienti diversi e voglio che i miei fan abbiano l'opportunità di ascoltare la musica dal vivo: l'unico modo in cui possiamo farlo in modo responsabile in questo periodo è con strumenti acustici e meno musicisti disposti in un ampio spazio, dove tutti possono rimanere distanti.

Invece di tentare di imitare il suono dell'album, penso che sia più responsabile e creativamente più interessante provare qualcosa di nuovo. Non ci sono tamburi, effetti, bassi, corni, flauti, voci: solo archi e la mia voce..

La band sarà composta da: Brian Green, direttore di chitarra e musica; Jacob Mann, pianoforte; Rebecca Schlappich Charles, violino; Eliza James, violino; Jayna Chou, viola; Danica Pinner, violoncello.