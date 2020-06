Baby K e Chiara Ferragni: l'ascolto del singolo 'Non mi basta più'

La corsa per il titolo di tormentone dell'estate 2020 è iniziata già da un po' e tra gli italiani non sono pochi i cantanti che stanno già correndo verso il trofeo: da Irama (con la sua "Mediterranea") a Ghali (con "Good times"), passando per la vincitrice di Amici Gaia (con "Chega") e Elodie (con "Guaranà" e ora anche "Ciclone", il singolo di Takagi & Ketra). Non poteva mancare anche Baby K, da cinque anni tra le presenze fisse dell'estate in musica tricolore: dopo "Roma-Bangkok", "Voglio ballare con te", "Da zero a cento" e "Playa", la femcee ci prova quest'anno con "Non mi basta più". E non è sola: con lei c'è Chiara Ferragni, che però si limita a fare un piccolo cameo nel brano.

Il singolo realizzato da Baby K con la complicità della popolare influencer è "Non mi basta più" e accompagna la nuova campagna pubblicitaria di una nota azienda che produce shampoo e prodotti per capelli (non è la prima volta che la femcee si presta a operazioni del genere: nel 2018 "Da zero a cento" venne scelta per lo spot di una compagnia telefonica). Il marchio viene non a caso citato nel testo e il ritornello sembra scritto proprio a misura di spot: "Non temo più le onde / sto già in alto mare / se mi dai solo un goccio / che rimango a fare? / ti dico che è una volta / poi dico che è finita / ma dopo questa notte / nulla è come prima".

Nel singolo, scritto dalla stessa femcee e prodotto da Congorock (già al suo fianco per l'album "Icona" del 2018) c'è tutto quello che ci si aspetta da un tormentone in stile Baby K: da quell'"yo! Baby K" urlato all'inizio del pezzo e diventato il marchio di fabbrica della femcee al ritornello appiccicoso a tema estate, passando per qualche verso in spagnolo ("Suave, suavecito..."). Nella versione radio edit la Ferragni compare dopo il ritornello, in mezzo a una strofa, urlando: "Questo è il pezzo mio preferito!". Invece nella versione più lunga all'inizio c'è un botta e risposta tra le due: "Chiara, è arrivato il momento". "Attiviamo il piano?". "Confermato". "Ci aspettano". "Operazione avviata". "Vai con la hit!". Il singolo segue di qualche mese "Buenos Aires". L'ultimo disco di Baby K risale a due anni fa.