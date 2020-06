Willie Nelson e la sorella Bobbie: un libro di memorie

"Me and Sister Bobbie: True Tales of the Family Band" uscirà il 15 settembre, e Amazon lo annuncia con queste parole: "La storia mai raccontata di Willie Nelson e di sua sorella Bobbie, che, durante le loro vite insieme, si sono sostenuti a vicenda, fra tragedie personali e successi professionali, saldando un infrangibile legame grazie al comune amore per la musica". Il libro è stato curato da Ben Greenberg. I due fratelli stanno lavorando insieme anche a un libro fotografico, provvisoriamente intitolato "Sister, Brother, Family: Our Childhood in Music", la cui pubblicazione è prevista per l'autunno del 2021.

Il nuovo disco di Willie Nelson, "First rose of spring", è annunciato per il 3 luglio.