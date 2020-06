Le brevi di oggi 23 giugno: morto il rapper Bris, Arca, Rosalia, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Shade, Bright Eyes

I Bright Eyes hanno suonato “Mariana Trench” per il "Late Show" di Stephen Colbert.



Conor Oberst e la sua band stanno per pubblicare il loro primo album in nove anni, "Down in the Weeds Where the World Once Was", dal quale hanno già anticipato“Persona Non Grata”“Forced Convalescence”e “One and Done”

**********

Dopo avere annunciato l'imminente uscita del nuovo singolo con un freestyle Shade pubblica ora il video di "Autostop", diretto da Federico Santaiti, con la partecipazione della modella e cosplayer Merisiel Irum.

*********

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai pubblicano una nuova canzone, per la quale Pasquale Panella ha scritto il testo (su musica di Di Battista) e anche una sorta di "presentazione" che vi proponiamo qui di seguito, prima del video di "Ma perché mi inviti a cena?".

Cene delle beffe

La cena non è più quel bel simposio latino, quella golosa soddisfazione di appetiti.

Non più, anche se ora non s’aprono che tavoli: tavoli istituzionali, tavoli delle trattative, del confronto, di lavoro, della discussione, il tavolo per la ricostruzione e il tavolo per l’abbattimento, un tavolo per il lavoro e un tavolo per il tempo libero.

Tutto è tavolo e piattezza sul tavolo: questioni, problemi, problematiche, intellettualismi. Ma non c’è sugo e non c’è gusto, solo chiacchiere. Solo un po’ di sciapa rissa tutti intorno alla tavolata televisiva del talk show e pure in collegamento da remoto, neppure viso a viso come certe cenette da lontano con il piatto e con lo schermo sotto gli occhi.

Ma perché mi inviti alla riunione serale del consiglio dei ministri, al vertice notturno tra sindacati e patronato, all’assemblea condominiale a tarda ora, alla congiura carbonara, però niente guanciale né uova, pepe, sale e pecorino? Ma perché mi inviti a cena? Quando poi non si quaglia, né alla boscaiola né alla diavola.

(Pasquale Panella)

**********

Arca, l'artista elettronica, ha presentato un nuovo singolo intitolato "KLK", in anticipazione dell'album ‘KiCk i’ che uscirà a fine settimana (al quale hanno contribuito anche Björk, SOPHIE e Shygirl). Prodotto da Cardopusher, il singolo vede la collaborazione di Rosalía (che l'anno scorso alla cerimonia di consegna dei Latin Grammy Awards ha usato la voce campionata di Arca).

**********

Bris, il rapper di Sacramento, è morto la notte fra il 21 e il 22 giugno. Lo ha confermato la polizia della contea di Sacramento. Intervenuta per la segnalazione di una sparatoria in corso fra Franklin Boulevard e Fruitridge Road, una pattuglia ha trovato il cadavere del rapper (vero nome: Christopher Treadwell): era stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco.

Bris aveva collaborato lo scorso anno con G-Man per il mixtape "10.42"; aveva poi pubblicato alcuni brani ("“Panhandling,” “Sparked a Fuse” e “Lightning McQueen”) prima di essere arrestato, alla fine del 2019. Era stato rilasciato all'inizio dell'anno. Solo la scorsa settimana aveva pubblicato il video di "Need Hammy".