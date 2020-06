USA in rivolta per George Floyd: boom di stream e vendite dei Rage Against the Machine

Nonostante il reunion tour sfumato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il 2020 ha visto comunque un prepotente ritorno alla ribalta dei Rage Against the Machine: il quartetto californiano guidato da Zach De La Rocha e Tom Morello - che già stava guidando la colonna sonora delle recenti manifestazioni oltreoceano - ha visto il proprio catalogo tornare improvvisamente d'attualità in concomitanza con le proteste esplose in diverse città americane in seguito alla tragica morte di George Floyd, per la quale sono stati incriminati quattro agenti della polizia di Minneapolis.

Come osservato dall'edizione americana di Billboard sulle principali piattaforme di streaming musicale la fruizione degli album del gruppo ha visto un'impennata del 62% nella settimana terminata lo scorso 4 giugno, quella immediatamente successiva alla scomparsa di Floyd: durante la successiva, quella dell'11 giugno, con oltre 11 milioni di stream, la richiesta di brani dei RATM sul mercato americano è cresciuta di un ulteriore 15% rispetto al periodo precedente.

Tra i brani del gruppo particolarmente apprezzato è "Killing In the Name", canzone pubblicata in origine nell'eponimo album di debutto del gruppo datato 1992 e pubblicato sei mesi dopo le rivolte che sconvolsero Los Angeles dopo il brutale pestaggio di Rodney King da parte di diversi agenti di polizia della città californiana: il brano ha conosciuto un incremento negli ascolti settimanali del 14%.

Anche nelle classifiche degli album più venduti su iTunes il repertorio dei Rage Against the Machine sta conoscendo una nuova giovinezza: tre dei quattro album consegnati agli annali dal gruppo - "Rage Against the Machine" del '92, "Evil Empire" del 96 e "The Battle of Los Angeles" del '99 sono entrati a metà giugno nella top 50 degli album più venduti sulla piattaforma rispettivamente all'ottavo, trentacinquesimo e quarantunesimo posto.