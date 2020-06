''Round Midnight Preserves', guarda le esibizioni di Dave Grohl, Elvis Costello, Arcade Fire e altri

Si è tenuta la scorsa notte, tra sabato 20 e domenica 21 giugno, il "'Round Midnight Preserves", evento benefico organizzato dalla Preservation Hall Jazz Band in favore dei musicisti colpiti dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19: oltre alla performance dell'ex Beatle Paul McCartney - della quale abbiamo riferito nel dettaglio qui - lo speciale, che ha alternato documenti d'archivio, video inediti ed esibizioni dal vivo, ad animare la maratona sono intervenuti anche nomi di spicco del panorama rock internazionale.

CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE VIDEO/AUDIO INTEGRALE DI 'ROUND MIDNIGHT PRESERVES

Il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl (nella foto) si è prodotto in un'esecuzione a distanza del popolare standard "Come Dance With Me" insieme a Charlie Gabriel - già eseguita dai due nel 2018 - e in una versione acustica di "Best of You" dei Foo Fighters (visibili rispettivamente al link qui sopra a 1 ora e 24 minuti e 3 ore e 42 minuti).

Elvis Costello ha proposto una versione della title track del suo album del 2006 "The River In Reverse", realizzato con Allen Toussaint, e ha presentato Jim James dei My Morning Jacket, che ha eseguito la sua "Wonderful (The Way I Feel)" dall'album "Circuital" (rispettivamente a 2 ore e 25 minuti e 2 ore e 58 minuti).

Gli Arcade Fire hanno regalato all'iniziativa un video inedito della loro "Wake Up" (da "Funeral" del 2004) eseguita dal vivo al Karnaval 2020 insieme alla Preservation Hall Jazz Band: la clip - girata in parte dall'apprezzato regista Spike Jonze - è visibile a 3 ore e 33 minuti.