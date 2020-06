Public Enemy, il nuovo singolo ‘State of the Union (STFU)’ contro il razzismo

Nuova musica dall’universo Public Enemy: il gruppo hip-hop capitanato da Chuck D ha pubblicato oggi, 19 giugno, il brano inedito “State of the Union (STFU)”, un invito – ha fatto sapere la band - a “combattere contro il razzismo, l’ingiustizia e l’oppressione con il voto” che potete ascoltare qui sotto.

I Public Enemy hanno presentato il pezzo, attraverso una nota alla stampa, come “un fiero ritorno in prima linea mentre affrontano Donald Trump e il suo regime fascista” e come “una dichiarazione inflessibile sulla distruzione che l'attuale amministrazione ha messo in atto sul Paese e sul suo popolo”. Ha specificato poi Chuck D a proposito della canzone: “Parlare del cambiamento non basta. Devi mostrarti e chiedere il cambiamento. Le persone devono votare come se le loro vite dipendessero da questo, perché è così”. “State of the Union (STFU)” può essere anche scaricata gratuitamente sul sito della band.

Il brano s’inserisce nel solco delle recenti dichiarazioni di Chuck D sulla morte di George Floyd, avvenuta il mese scorso, e sulle proteste legate al movimento Black Lives Matter che vi hanno fatto seguito. L’MC non è il solo: sulle vicenda e sulle sue implicazioni si sono espressi numerosissimi artisti – da Jay-Z a Travis Scott, da Beyoncé ad Ice Cube – e in molti hanno pubblicato canzoni o playlist sul tema.

Nei mesi scorsi i Public Enemy hanno pubblicato il loro primo album dall’allontanamento del compagno di band Flavor Flav, “Loud Is Not Enough”, uscito sotto il nome di Public Enemy Radio, che include Chuck D, DJ Lord, Jahi e gli S1W. Il disco fa seguito al precedente “Nothing Is Quick in the Desert” del 2017.