Concerti 2020, Bugo: annunciate due date a luglio

Il cantautore lombardo, all’anagrafe Cristian Bugatti, ha annunciato che questa estate si esibirà dal vivo in occasione di due live in programma il prossimo mese di luglio. Bugo sarà in concerto il prossimo 22 luglio all’Anfiteatro Pecci di Prato e il 24 luglio al Museo Classiss di Palermo. Cristian Bugatti - questo il nome all’anagrafe del cantautore - presenterà dal vivo i suoi brani meno recenti e le canzoni del suo ultimo album, “Cristian Bugatti” (leggi qui la recensione) - che include, tra gli altri, il singolo “Mi manca” con Ermal Meta e il brano “Sincero” con Morgan, presentato in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Dal prossimo 23 ottobre Bugo recupererà le date del tour precedentemente posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco il calendario con i concerti finora annunciati:

23-10-2020 MILANO - Alcatraz (spostata dal 20 Marzo)

07-11-2020 LIVORNO - The Cage (spostata dal 04 Aprile)

13-11-2020 PORDENONE - Capitol (spostata dal 17 Aprile)

14-11-2020 ROMA - Largo Venue (spostata dal 26 Marzo)

19-11-2020 TORINO - Hiroshima Mon Amour (spostata dal 16 Aprile)