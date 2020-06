I Nirvana riprodotti (si fa per dire) con l'Intelligenza Artificiale

Una canzone in stile Nirvana realizzata grazie all'Intelligenza Artificiale, attraverso un software che ha analizzato le canzoni della band simbolo del grunge e estrapolato le parole e le espressioni più ricorrenti nei testi, creando un brano inedito - con una base musicale anche quella vicina allo stile del gruppo guidato dal compianto Kurt Cobain: proseguono gli esperimenti musicali dello youtuber Frank Turkey, che dopo aver pubblicato in rete canzoni in stile AC/DC e Nickelback create con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale si cimenta questa volta con i Nirvana. Il risultato è "Smother", che potete ascoltare proprio qui sotto:

Turkey ha raccontato di aver suonato, mixato e masterizzato la traccia nella cucina di casa sua, utilizzando "una Stratocaster, un microfono scadente e una vecchia versione di ProTools".