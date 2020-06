I Radiohead hanno messo in vendita un puzzle ecologico

I Radiohead hanno deciso di mettere in vendita un puzzle ecologico che riproduce l'artwork di "Com Lag", l'Ep pubblicato da Thom Yorke e soci nel 2004 contenente alcuni scarti di "Hail to the thief", l'album uscito l'anno prima, e altre tracce bonus. Il puzzle, già disponibile in pre-order sulla pagina del sito dei Radiohead dedicata al merchandising, è realizzato al 100% in materiale riciclato e stampato su carta certificata FSC con inchiostri a base acqua.

Niente plastica, neppure per il sacchetto che contiene i 1.000 tasselli che compongono il puzzle: il sacchetto è infatti in tela di cotone. Il costo del puzzle, che misura 66 x 50 cm, è di 29,99 sterline nel Regno Unito (circa 33 euro). Le spedizioni partiranno il 24 agosto.