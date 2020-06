Randy Newman canta "Mr. President" da Fallon

Randy Newman ha preso parte (da remoto) all'ultima puntata del "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", e in quell'occasione ha eseguito “Mr. President (Have Pity on the Working Man)”, originariamente inclusa nel suo album del 1974 "Good old boys".

Il musicista ha sottolineato:



"Questa è una canzone che ho scritto nel lontano Pleistocene, ma è diventata di nuovo attuale".



Il testo della canzone potete leggerlo qui.



Lo scorso aprile, come già abbiamo scritto , Randy Newman aveva presentato una nuova canzone intitolata "Stay away", ispirata alle regole di distanziamento sociale.Pochi mesi prima aveva suonato e cantato la sua canzone per la colonna sonora di "Toy Story 4" (“I Can’t Let You Throw Yourself Away”) alla serata di premiazione degli Oscar del 2020.