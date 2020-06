Le brevi di oggi, 13 giugno: Pearl Jam, John Legend, Darkness, Dashboard Confessional, Ed Sullivan Show

Fa notare il sito italiano dedicato al mondo dei Pearl Jam pearljamonline.it che un brano, “Future Days”, della formazione statunitense capitanata da Eddie Vedder è stato inserito nel videogame “The Last of Us - part II”, in uscita il prossimo 19 giugno. La canzone è parte del decimo album in studio del gruppo di “Alive”, “Lightning Bolt”, del 2013, ed è – scrive sempre il sito in un articolo firmato da Luca Villa – “una sorta di tema ricorrente tra Joel ed Ellie, i due protagonisti del gioco”. Il gruppo ha approvato l’utilizzo del brano dopo che il creatore del gioco, Neil Druckmann, ha spiegato quanto il pezzo sarebbe stato centrale nella dinamica del videogame.

*****************

John Legend ha condiviso la tracklist e la copertina del suo prossimo album, “Bigger Love”, in uscita il 19 giugno. Tra gli ospiti del disco, ideale seguito del precedente “Darkness And Light”, ci sono Gary Clark Jr., Jhené Aiko, Koffee, Rapsody e Camper.

I’m so excited to introduce my new album #BiggerLove to the world. Here’s the album cover painted by brilliant artist Charly Palmer. Check out the track list, including my amazing featured guests. pic.twitter.com/nWu6Y2JhRH — John Legend (@johnlegend) June 12, 2020

Ooh Laa

Actions

I Do

One Life

Wild ft. Gary Clark Jr.

Bigger Love

U Move, I Move ft. Jhené Aiko

Favorite Place

Slow Cooker

Focused

Conversations in the Dark

Don’t Walk Away ft. Kofee

Remember Us ft. Rapsody

I’m Ready ft. Camper

Always

Never Break

*****************

Il frontman dei Darkness Justin Hawkins ha avuto un brutto incidente nei giorni scorsi. Il cantante ha raccontato alla stampa di essere corso all’ospedale a causa degli effetti di alcune sostanze chimiche fuoriuscite dalla piscina della sua casa in Svizzera mentre stava cercando di sistemarla, sostanze che hanno fatto sì che i pantaloncini che Hawkins indossava gli si sciogliessero addosso. L’artista, trasferitosi nel paese elvetico nel 2015, ha subito un trattamento d’emergenza.

*****************

Anche il leader dei Dashboard Confessional si è infortunato: Chris Carabba ha avuto un incidente in moto lo scorso weekend e ha riportato, scrive il britannico New Musical Express, “serie ferite”. Il cantante è stato ricoverato e ha fatto sapere ai fan: “Devo eterna gratitudine ai dottori, agli infermieri e al team medico che si sta occupando di me. Sono determinato a riprendermi del tutto, ma mi aspettano mesi di interventi e riabilitazione”.

*****************

Il canale YouTube del celebre Ed Sullivan Show ha aperto i suoi scrigni, mettendo a disposizione per la prima volta sul web filmati d’archivio dei ventitré anni di vita del format, trasmesso dal 1948 al 1971. Il materiale sarà svelato poco per volta, nel corso dei prossimi tre anni, con video, tra gli altri, dei Doors, dei Rolling Stones, di Elvis e di Stevie Wonder. Tra i materiali messi già a disposizione, invece, ci sono la performance del 1966 di Marvin Gaye di “Take This Heart of Mine”, quella del 1968 dei Beach Boys di “Good Vibrations”, quella di Neil Diamon del 1969 di “Sweet Caroline” e altre clip, ad esempio, dei Jackson 5 e delle Supremes.

