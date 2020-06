Dente, l'intervista: sogno il mio 45 giri (pt.2/2)

LEGGI L'INTERVISTA A DENTE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

La tua carriera compie dieci anni. Che cosa ricordi degli inizi?

Fino ai 29 anni ho vissuto in provincia. Non ho rimpianti, sono contento di essermene andato. Facevo il grafico, ho mollato un lavoro sicuro senza sapere dove sarei arrivato. Ho scelto di cambiare vita e ancora oggi penso che sia importante trovare il coraggio di farlo, senza rassegnarsi mai. Ho lasciato Fidenza e un buon lavoro, avevo tutto quello di cui avevo bisogno. Ed è stata proprio quella la spinta che mi ha portato a Milano. Ero troppo tranquillo. Ricordo il bisogno di provarci davvero. Per fortuna è andata bene.

E il tuo rapporto con gli ascolti?

Oggi ascolto tantissima musica in streaming ma ho iniziato attraverso cassette e vinili. A 14 anni mi sono fatto comprare il giradischi. Ancora oggi ho una sorta di feticismo per il vinile. Se ascolto un album, lo compro in vinile.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM