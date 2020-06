Michael Stipe e Aaron Dessner: ecco il video della versione in studio di 'No time for love like now'

Due mesi e mezzo dopo l'uscita della demo, l'ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe e Aaron Dessner hanno pubblicato la versione da studio della loro "No time for love like now", accompagnata dal relativo videoclip. La canzone è accreditata a Michael Stipe & Big Red Machine, il nome d'arte adottato per questo progetto da Aaron Dessner. "Sono entusiasta di lavorare con Dessner e del modo in cui la canzone è nata. Il titolo dice tutto", ha spiegato Stipe a proposito del progetto.

Caricamento video in corso Link

Michael Stipe ha presentato in piena emergenza coronavirus una versione del pezzo accompagnata da immagini di Milano e tradotta e sottolineata in italiano - una traduzione approvata dal cantautore - ospite di Alessandro Cattelan a "EPCC - E poi C'è Cattelan". Poco dopo, Zucchero - chiedendo l'autorizzazione a Stipe di firmare un adattamento in italiano del pezzo - ha eseguito la sua versione della canzone (ribattezzata "Amore adesso!") in piazza San Marco a Venezia.